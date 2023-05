2. Halbfinale beim ESC 2023: Spongebob-Socken, Familien-Sippe und ein Auto

Am Donnerstag steht das 2. Halbfinale beim "Eurovision Song Contest" (ESC) an. Ein Beitrag gilt als großer Favorit, alle anderen müssen kämpfen und zittern.

Von Nico Zeißler

Liverpool - 16 Acts, aber nur zehn werden es schaffen. Am Donnerstag steht das 2. Halbfinale beim "Eurovision Song Contest" (ESC) an. Ein Beitrag gilt als großer Favorit, alle anderen müssen kämpfen und zittern.

Die Trophäe des wichtigsten europäischen Musikpreises wird am 13. Mai verliehen. © Corinne Cumming/EBU

Nachdem am Dienstag die ersten zehn Halbfinalisten ins Finale gesprungen sind, folgen am Donnerstag zehn weitere. Und reihen sich zudem zu den Big-Five-Ländern Deuschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien sowie Gastgeber Ukraine ein, die den Umweg Semifinale nicht gehen mussten.

Startplatz 1 | Dänemark | Reiley - "Breaking My Heart"

Eine akustisch für die ganz hohen Töne ungeeignete Stimme bringt Rani Petersen (25) mit, der diese aber dennoch singen wird. Mit seinen 25 Jahren wirkt er deutlich kindlicher als der neun Jahre jüngere Grieche Victor Vernicos (16) - könnte aber auch an der kunterbunten Performance liegen. TAG24-Chance aufs Finale: 5 Prozent

Reiley. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 2 | Armenien | Brunette - "Future Lover"

Elen Jeremjan (21) sieht nicht nur bombenmäßig aus, den an ihren zukünftigen Liebhaber gerichteten Song bringt sie in ihrem Schnürkleid auch super rüber. Am Ende singt sie sogar noch ein paar wehleidige Zeilen in ihrer Landessprache. Echt gut! TAG24-Chance aufs Finale: 90 Prozent

Brunette. © Chloe Hashemi/EBU

Startplatz 3 | Rumänien | Theodor Andrei - "D.G.T. (Off And On)"

Beim ersten schnellen Hinschauen könnte man denken, Guildo Horn versucht sich noch mal beim ESC. Es ist aber "nur" Theodor Octavian Andrei (18), der von Schulter bis Fuß in Rosa gekleidet ist - inklusive offenem Sakko, kurzer Hose und Spongebob-Socken. Augen und Ohren sagen leider Nein. TAG24-Chance aufs Finale: 5 Prozent

Theodor Andrei. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 4 | Estland | Alika - "Bridges"

In der Farbe ihres Heimatlandes liefert die blaue Alika Milova (20) eine tolle Gesangsleistung ab, läuft in Hosenanzug mit Schleppe die Bühne auf und ab. Und hätte das Finale durchaus verdient. TAG24-Chance aufs Finale: 60 Prozent

Alika. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 5 | Belgien | Gustaph - "Because Of You"

Crazy mit Hut und vier schwarz gekleideten Tänzerinnen trällert Stef Caers (42) alias Gustaph seinen Dance-Hit "Because Of You". Unserer Einschätzung nach sollte für den Belgier ein Finalticket bereitgelegt werden. TAG24-Chance aufs Finale: 70 Prozent

Gustaph. © Chloe Hashemi/EBU

Startplatz 6 | Zypern | Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Erst am Fuße eines digitalen Wasserfalls, dann inmitten lodernder Flammen singt der gebürtige Australier barfuß im ärmelfreien Oberteil hohe Töne und klingt dabei richtig gut. TAG24-Chance aufs Finale: 90 Prozent

Andrew Lambrou. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 7 | Island | Diljá - "Power"

Pa-pa-pa-Power gibt's mit Diljá Pétursdóttir (21), die im Silber-schimmerndem Anzug ganz allein auf der großen Bühne einige ruckartige Armbewegungen und Fußkicks parat hält. Hört sich sehr modern und gut an. TAG24-Chance aufs Finale: 75 Prozent

Diljá. © Chloe Hashemi/EBU

Startplatz 8 | Griechenland | Victor Vernicos - "What They Say"

Es sah und hörte sich noch etwas unrund an, was der erst 16-jährige Victor bei den Proben auf die Bühne brachte. In seinem komplett ockerfarbenen Outfit springt er auf der vernebelten und inmitten des Front-of-Stage-Bereichs platzierten Rundbühne mehrfach auf und ab - ebenfalls komplett ohne weitere Unterstützung. TAG24-Chance aufs Finale: 70 Prozent

Victor Vernicos. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 9 | Polen | Blanka - "Solo"

Sie ist lieber alleinstehend und will es ihrem Ex jetzt zeigen, singt Blanka Stajkow (23) auf der zu einer bunten Karibikwelt gestalteten Bühne. Später wird der TV-Bildschirm von einer Stichflamme eingenommen, ehe die in einem kurzen Kleid verhüllte Polin ein paar Sekunden wild tanzt. TAG24-Chance aufs Finale: 90 Prozent

Blanka. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 10 | Slowenien | Joker Out - "Carpe Diem"

Die fünf Jungs von "Joker Out" haben laut der Wettanbieter ziemlich gute Quoten, das Finale zu erreichen. Die Indie-Rocker um Sänger Bojan Cvjetićanin (24) uns ihre Delegation haben sich für wild zusammengewürfelte Outfits entschieden, Schlagzeuger Jure Maček sorgt für nahezu dauerhaftes Headbanging. TAG24-Chance aufs Finale: 80 Prozent

Joker Out. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 11 | Georgien | Iru - "Echo"

Im weißen Kleid mit wehender XXL-Schleppe gibt Irina "Iru" Chetschanowi (22) eine Ballade zum Besten. Während die gesangliche Darbietung durchaus geschmacksabhängig ab, wirkt zumindest die Lichtshow beeindruckend. Dennoch wird sie's schwer haben. TAG24-Chance aufs Finale: 30 Prozent

Iru. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 12 | San Marino | Piqued Jacks - "Like An Animal"

Bringt Eure Gläser in Sicherheit, sonst platzen diese bei dem Geschrei, das die Piqued Jacks abliefern. Dass es die italienische Band überhaupt als Sieger durch den Vorentscheid San Marinos gebracht hat, war schon überraschend. Ein Weiterkommen ins ESC-Finale wäre dagegen eine Sensation. TAG24-Chance aufs Finale: 5 Prozent

Piqued Jacks. © Chloe Hashemi/EBU

Startplatz 13 | Österreich | Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Jedem Tief folgt auch ein Hoch - und das trifft wunderbar auf Österreichs diesjährigen Beitrag zu. Teodora Špirić (23) und Selina-Maria Edbauer (25) liefern mit der peppig-witzigen Nummer und der Frage, wer zur Hölle Edgar ist, vor allem gesanglich ganz stark ab. Zeigen sie dies auch am Donnerstag, steht dem Finale nichts mehr im Weg. TAG24-Chance aufs Finale: 100 Prozent

Teya & Salena. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 14 | Albanien | Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Orientalische Klänge vom Balkan! Frontsängerin Albina Kelmendi (25) und der Rest ihrer wie eine Trauergesellschaft gekleideten albanischen Sippe wirken teilweise auch wie eine Sekte, die der 25-Jährigen den Dämon austreiben wollen. "Sie wollen" (albanisch: duje) ins Finale, das aber wahrscheinlich ohne sie stattfindet. TAG24-Chance aufs Finale: 15 Prozent

Albina & Familja Kelmendi. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 15 | Litauen | Monika Linkytė - "Stay"

Leichte Vibes von Gospel verspüren wir bei Monika Linkytė (30) und ihren vier Gesangskolleginnen. Das orangefarbene Krepp-Kleid ist aber - wenn überhaupt - das einzige Highlight, das sich im Proben-Ausschnitt finden lässt. TAG24-Chance aufs Finale: 10 Prozent

Monika Linkytė. © Sarah Louise Bennett/EBU

Startplatz 16 | Australien | Voyager - "Promise"

Auch die erneut in Europa startenden Australier reisen wie einige andere Nationen mit einem Rocktitel an. Mehrere Gitarren, ein zerstörerisch auf seinen Trommeln polternder Schlagzeuger und Sänger Daniel Estrin im Auto sitzend. Kein Meisterwerk, aber wahrscheinlich finalwürdig. TAG24-Chance aufs Finale: 70 Prozent

Voyager. © Chloe Hashemi/EBU

Eurovision Song Contest: TAG24-Prognose zum 2. Halbfinale

Im Gegensatz zum 1. Halbfinale ist das zweite deutlich schwächer besetzt. Ginge es nach TAG24, würden es Armenien, Estland, Belgien, Zypern, Island, Griechenland, Polen, Slowenien, Österreich, Australien ins Finale schaffen. Aber auch den anderen Acts sind natürlich die Daumen gedrückt!