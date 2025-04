Absolute Gänsehaut! Seine Stimme ist nicht von dieser Welt

Basel (Schweiz) - Am 29. April feiert Johannes Pietsch seinen 24. Geburtstag. Das größte Geschenk hat sich der Sänger mit der unfassbaren Stimme aber schon vorab gemacht. Beim Eurovision Song Contest (ESC) darf er vor einem dreistelligen Millionenpublikum performen und gilt sogar als einer der Favoriten.

Und das dürfte definitiv an Johannes' besonderer Gesangstechnik liegen. Der gebürtige Wiener mit philippinischen Wurzeln ist ein sogenannter Kontertenor, der so hoch singt, dass er durchaus mit einer Frauenstimme verwechselt werden könnte.

Nach der erneut internen Auswahl des österreichischen Interpreten und der am 6. März veröffentlichten Single "Wasted Love" geht der Beitrag durch die Decke.

Der Kontertenor hat eine derart hohe Stimme, dass sie auch einer Frau gehören könnte. © Max Slovencik/APA/dpa

Ja, das kann im ersten Moment echt nervig klingen. Aber je öfter man es hört, desto mehr wird klar: Der bei der Wiener Staatsoper ausgebildete Künstler hat mit seinem Song über eine "verschwendete Liebe" ein derart starkes Alleinstellungsmerkmal, dass er zu Recht in den Favoritenkreis um den Sieg aufgenommen werden muss.

Bei den Buchmachern wird nur dem schwedischen Sauna-Song "Bara Bada Bastu" eine - zugegeben deutlich - höhere Siegchance im Finale eingeräumt.

"Wasted Love" startet mit einem fast kindlichen Einstieg und wenigen minimalistischen Background-Tönen, der dramatische Teil setzt erst in der zweiten Strophe ein. In den abschließenden 45 Sekunden folgt ein schneller Club-Beat. Zum krönenden Ende singt JJ ohne Hintergrundmusik ein langgezogenes "Love".

Mit "Wasted Love" muss sich Pietsch zunächst im zweiten Halbfinale am 15. Mai gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sich der Song aber fürs Finale zwei Tage später qualifizieren.

Der Eurovision Song Contest 2025 findet vom 13. bis 17. Mai 2025 in Basel statt. Im Vorjahr hatte Nemo mit "The Code" im schwedischen Malmö gewonnen und den ESC erstmals seit 1989 wieder in die Schweiz geholt.