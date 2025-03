Eurovision-Sensation! Sauna-Gang kickt ESC-Gewinner raus

Solna (Schweden) - Faustdicke Überraschung in Schweden! Im nationalen Vorentscheid "Melodifestivalen" zum "Eurovision Song Contest" (ESC) guckte Ex-Gewinner und Juryfavorit Måns Zelmerlöw (38) aus der Röhre, musste sich einem Spaß-Song geschlagen geben.

Mit Tänzern in Holzfällerhemden, die einen Baumstamm durchs Bild tragen und später nur mit Handtuch um die Hüfte mit Kevin, Axel und Jakob vor einer Feuerschale in einer Sauna schwitzen, textet das Trio, dass alle Sorgen verschwinden, es sei das Beste für Körper und Seele, einfach Dampf machen und bei 100 Grad entspannen.

In schwedischer Sprache mit vereinzelt finnischen Wörtern besingen die selbsternannten Sauna-Brüder eben jene besonders im Winter beliebte Tätigkeit.

Tieftraurig: Måns Zelmerlöw (38), der den ESC 2015 mit "Heroes" gewonnen hatte, wurde knapp Zweiter. © IMAGO / TT

Von der internationalen Jury bekam zunächst Måns Zelmerlöw knapp die meisten Punkte (76:74). Der 38-Jährige, der nach Conchita Wursts (36) "Rise Like A Phoenix"-Sieg für Österreich 2015 mit "Heroes" für Schweden an den Start ging und in Wien gewann, musste sich aber beim Televoting geschlagen geben.

Von den Zuschauern regnete es für Zelmerlöw, der mit "Revolution" in Basel antreten wollte, "nur" 81 Punkte. KAJ ergatterte 90, zog noch am Juryfavoriten vorbei und setzte sich insgesamt mit nur sieben Punkten Vorsprung durch.

Eine Sensation in Schweden! Einige Stunden später liegt der Sauna-Song bei den Wettquoten auf eurovisionworld.com gleichauf mit Österreich, für die Countertenor Johannes Pietsch (23) aka JJ mit der Pop-Oper "Wasted Love" an den Start geht.

Der Eurovision Song Contest 2025 findet vom 13. bis 17. Mai 2025 in Basel statt. Im Vorjahr hatte Nemo (25) mit "The Code" im schwedischen Malmö gewonnen und den ESC in die Schweiz geholt - erstmals seit 1989.