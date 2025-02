Kommentar zur Raab-Chefsache: Ich "Baller" Euch eine, wenn dieser Act nicht gewinnt

Chefsache ESC 2025 (RTL und ARD): "Das Ding vergisst du nicht", sagt Stefan Raab über "Baller" von Abor & Tynna, das Deutschland in Basel vertreten könnte.

Von Nico Zeißler

Hürth - "Das Ding vergisst du nicht", sagt Stefan Raab (58) über einen Song, der es ins Finale des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest (ESC) geschafft hat. TAG24-Redakteur Nico Zeißler geht sogar noch einen Schritt weiter und findet: "Baller" von Abor & Tynna MUSS uns in Basel vertreten!

Tünde (Mitte, silbernes Kleid) und Attila Bornemisza (rechts dahinter) alias Abor & Tynna haben es ins Finale von "Chefsache ESC 2025" geschafft. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Obwohl Tünde und Attila Bornemisza eigentlich einen ihrer anderen Songs ins Auge gefasst hatten, war Raab von auf TikTok veröffentlichten "Baller"-Ausschnitten begeistert gewesen. "Du drückst auf den Knopf, dann geht's 'ich ballallallallalla'. Das Ding vergisst du nicht", so der Entertainer, der 15 Jahre nach Lena Meyer-Landruts Sieg ("Satellite") wieder den ESC-Gipfel erklimmen will. In dem schnellen Electropop-Beitrag des Wiener Geschwisterpaares geht es um das Ende einer Liebe, Tünde singt: "Ich baller Löcher in die Nacht, Sterne fall'n und knallen auf mein Dach. Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'. Aber ich komm nie wieder, egal, was du mir sagst." Jury-Chef Raab war begeistert: "Das ist der jüngste und in der Produktion modernste Song - ein wirklich sehr guter Song." Mit "Baller" hätten die Österreicher "das richtige Werk auf ihrer Seite". Zudem passe das Lied "supergut zu ihr und ihrem Typ". Elton (53) adelte Tünde als "weiblichen Cro". Katzen Verschmuster Maine-Coon-Mix hatte Glück gefunden, aber dann musste Mythal zurück ins Tierheim Übrigens: Das erste Mal seit 2007, als der 2016 verstorbene Roger Cicero (†45) "Frauen regier'n die Welt" sang, würde die Bundesrepublik wieder mit einem deutschsprachigen Song bei der weltweit größten Musikshow antreten. Aber auch ihre wohl größte Konkurrenz Feuerschwanz hat in ihrem dreiminütigen Mittelalter-Spektakel "Knightclub" deutsche Strophen drin.

"Ich balla-la-la-la-la-la-la Löcher in die Nacht" bleibt im Gedächtnis - und wurde deshalb für "Chefsache ESC" ausgewählt. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Chefsache ESC 2025: Abor & Tynna liegt mit "Baller" bei vielen Abstimmungen vorn

Schickten die Wiener Geschwister zusammen mit acht anderen Acts ins "Chefsache"-Finale (v.l.): Elton (53), Yvonne Catterfeld (45), Stefan Raab (58) und Max Giesinger (36). © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber International würden die einer musikalischen Familie entstammten Tünde und Attila Bornemisza mit hoher Wahrscheinlichkeit Eindruck schinden. Insbesondere, weil "Baller" irgendwie so gar nicht deutsch ist. Umso spannender, dass die kompletten Lyrics in der Muttersprache verfasst sind. Stand 23. Februar, 18 Uhr, haben Abor & Tynna auf der Instagram-Seite des übertragenden Senders RTL schon mal die meisten Likes bekommen (2800), gefolgt von Moss Kena mit seiner Ballade "Nothing Can Stop Love" (2300) und LYZA mit "Lovers on Mars" (2100). Auch bei eurovisionworld.com liegt "Baller" vorn. 973 Abstimmende gaben durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen. "Knightclub", "Lovers on Mars" und Julika ("Empress") landen bei 4,1 Sternen, "I'm Still Here" von Cosby bekommt mit 4,3 die zweitmeisten Sterne. Hunde Obdachloser findet weggeworfene Welpen hinter Taco-Bell-Filiale Eine weitere Abstimmung, nämlich die des deutschen Wunsch-Acts auf eurovisionworld.com, sieht Abor & Tynna ebenfalls vorn: 1123 von 2717 Abstimmenden und damit 41 Prozent von ihnen wünschen sich "Baller" als Basel-Act, 816 (30 Prozent) voteten für "Knightclub". Dahinter klafft eine große Lücke. Am kommenden Samstag (1. März, 20.15 Uhr) entscheiden zu 100 Prozent die Zuschauer im Ersten, welchen Beitrag wir zum ESC in die Schweiz schicken. Lasst es bitte ballern!

Abor & Tynna mit "Baller" im Halbfinale von "Chefsache ESC 2025"

Chefsache 2025: Diese neun Acts stehen im Finale am 1. März

Hofft, dass Abor & Tynna für Deutschland beim ESC 2025 antreten: TAG24-Redakteur Nico Zeißler. © Kristin Schmidt