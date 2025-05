ESC 2025: Das hält Kommentator Thorsten Schorn vom deutschen Act Abor & Tynna

Moderator Thorsten Schorn (49) hat beim Eurovision Song Contest vor zwei Jahren die Nachfolge des legendären Peter Urban (77) angetreten. © Henning Kaiser/dpa

"Wenn ich mir anschaue, wie das Lied in den viralen Charts nach oben geschossen ist, dann stimmt mich das optimistisch", sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Er höre "Baller" auch oft in den jungen Radio-Programmen. "Wenn ich auf das Teilnehmerfeld schaue, dann gehört der Song ganz klar zu den modernsten."

Deutschland tritt beim ESC-Finale in der Schweiz am 17. Mai mit dem Pop-Duo Abor & Tynna an, das maßgeblich von Moderator Stefan Raab mit ausgewählt wurde. Der 58-jährige Entertainer hat nicht weniger als den Sieg zum Ziel erklärt.

Dennoch gibt es auch Zweifel, ob es wirklich für ganz oben reichen kann. Deutschland hat beim ESC in den vergangenen Jahren eine beträchtliche Zahl von Tiefschlägen einstecken müssen.

Seit 2015 hagelte es letzte oder vorletzte Plätze. Lichtblicke waren nur Michael Schulte im Jahr 2018 (4. Platz) und im vergangenen Jahr der Sänger Isaak (12. Platz).