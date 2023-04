ESC-Abend mit Malik Harris: Musiker lädt Fans zum Finale-Schauen ins Tonstudio

Letztes Jahr im TV, dieses Jahr nebenan auf der Couch? Malik Harris (25) lädt einen ESC-Fan plus Begleitung zum ESC-Abend in sein Tonstudio. © Marco BERTORELLO / AFP

Zusammen einem ESC-Sponsor lädt nämlich der Deutschland-Vertreter aus dem vergangenen Jahr einen glücklichen Fan und dessen Begleitung zum musikalischen TV-Abend.

Da der 25-Jährige jederzeit die Chance haben möchte, zusammen mit seinen Gästen selber auch Musik machen zu können, lädt er die beiden dorthin ein, wo es natürlich dann am sinnvollsten ist: in sein Tonstudio nach München.

Und das Beste: Inklusive Übernachtung in diesen Räumlichkeiten. Und die haben es in sich: "Das Tonstudio ist tatsächlich eins der letzten ganz alten, legendären Studios in Deutschland: Legenden wie Donna Summers haben ihre Musik hier aufgenommen und Freddie Mercurys Flügel steht sogar noch heute in den Räumlichkeiten", heißt es in einer Pressemeldung des Online-Reiseanbieters.

Man erlebt also die Musikgeschichte der Vergangenheit, während man zusammen mit Malik Harris (25) und dem Eurovision Song Contest die Musikgeschichte der Gegenwart um sich hat.