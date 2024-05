Shitstorm für deutschen ESC-Starter Isaak: "Ich habe es noch nie so schlimm erlebt"

Alexandra Wolfslast ist Head of Delegation. © NDR/Hendrik Lüders

Mit Höchstpunktzahlen von der Jury und den Zuschauern wurde Isaaks "Always On The Run" am 16. Februar bei "Das deutsche Finale 2024" bestimmt. Ein Resultat, das offenbar vielen missfiel. Nach seinem Sieg hätte es "direkt nur Hate-Comments" in seinem Profil gegeben, berichtet die Head of Delegation im Interview mit "ESC kompakt".

"Ich mach' das jetzt fünf Jahre und habe es noch nie so schlimm erlebt, wie in diesem Jahr. Das hat mich erschüttert. Es war extrem, vor allem von der deutschen Community - das muss ich wirklich sagen", so Wolfslast.

Der 29-Jährige sei ein "fairer Sieger - ob man ihn mag oder nicht." Wolfslast könne sich vorstellen, dass der Frust derart groß war, weil der eigentliche Publikumsfavorit Ryk ("Oh Boy") nicht gewonnen hatte. Das aber acht Länder mit je fünf unabhängigen Juroren Isaak am höchsten bewertet haben, spreche für sich: "Die haben ja nicht alle einen Joint geraucht, gehe ich mal von aus. Die haben irgendwas in ihm gesehen."

Das Ergebnis müsse man anerkennen. "Selbst wenn man sagt, das ist nicht ESC-tauglich oder whatever. Einen Menschen, der sich für so ein Land auf so eine Reise begibt, hat man ein bisschen Respekt entgegenzubringen."