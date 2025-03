ESC-Kandidaten Abor und Tynna verraten: Das ist die traurige Geschichte hinter ihrem Siegsong

Insgesamt 34 Prozent aller Zuschauerinnen und Zuschauer voteten beim ESC-Vorentscheid für das Geschwister-Duo Abor und Tynna. © Willi Weber/NDR/Raab Entertainment/dpa

Dass es sich bei "Baller" nicht einfach nur um einen tanzbaren Electro-Ohrwurm handelt, wird beim Blick auf die Liedzeilen schnell deutlich.

Dort heißt es unter anderem: "Es tut noch [ein] bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'. Aber ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst".

"Das Lied ist tanzbar. Aber auch ein Trennungssong, den wir im Herbst nach meiner Trennung geschrieben haben", verrät Sängerin Tünde gegenüber BILD.

Die habe sie im letzten Sommer durchgemacht, berichtet die 23-Jährige weiter - nach über sechs Jahren Beziehung! "Da haut so eine Trennung natürlich rein", gesteht sie ehrlich.

All diese Gefühle habe sie in "Baller" verarbeitet - und das dem Millionenpublikum am Samstagabend beim großen ESC-Vorentscheid auch gezeigt!