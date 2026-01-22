ESC-Show statt Wintersport: Warum der ORF auf Felix Neureuther setzt

Garmisch-Partenkirchen/Wien - Felix Neureuther (41) tauscht Piste gegen Song Contest: Der Ex-Skistar wird bald in einer ESC -Show zusehen sein – und das ohne musikalische Vergangenheit. Warum der ORF ihn holte und was hinter dem TV-Job steckt, erklärt der Sender.

Felix Neureuther (41) wird bald im ORF zusehen sein. © Peter Kneffel/dpa

Ab Ende April strahlt der Österreichische Rundfunk die dreiteilige Show "Wir sind Song Contest" aus.

Die Sendung soll die Zuschauer auf den Eurovision Song Contest 2026 einstimmen, der vom 12. bis 16. Mai in Wien über die Bühne geht. Moderatorin Barbara Schöneberger (51) werde durch den Abend führen und prominente Gäste zum ESC-Talk begrüßen.

Doch was hat der ehemalige deutsche Skirennläufer als Gast in der Show zu suchen? Denn bisher ist nichts von einer geheimen Musikkarriere seitens Neureuther bekannt.

Gegenüber der "AZ" äußerte sich der ORF: "Die Auswahl der Gesprächsgäste erfolgt wie bei dieser Art von Community-Show üblich und orientiert sich an Popularität und persönlicher Involviertheit."