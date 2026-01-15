Diese Magdeburgerin will mit ihrem Song zum ESC nach Wien

Magdeburg - Die Singer-Songwriterin Laura Nahr (25) aus Magdeburg tritt beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) an.

Barbara Schöneberger (51, l.) und Hazel Brugger (32) präsentieren den Vorentscheid. © Benno Kraehahn, Jens Koch/ARD Das Erste/obs

Die 25-Jährige ist eine von neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Deutschland am 16. Mai in Wien vertreten wollen.

"Es ist schon etwas beängstigend darüber nachzudenken, was auf einen jetzt zukommt. Aber ich freue mich sehr", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihren Musikstil beschreibt sie als "organisch", ihre Karriere als "selbstbestimmt".

Nahr will es mit dem Pop-Song "Wonderland" ins Finale schaffen. In dem Song verarbeitet sie die Themen Aufbruch, Überforderung und die Suche nach Orientierung.

Eine ihrer Konkurrentinnen ist die Sängerin Sarah Engels (33), ehemalige Finalistin von "Deutschland sucht den Superstar".

Das Erste zeigt den ESC-Vorentscheid am 28. Februar um 20.15 Uhr.