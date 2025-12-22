Fünf von neun Strophen identisch: ER vertritt sein Heimatland beim ESC 2026
Tirana (Albanien) - Der Mitte Mai 2026 in Österreich stattfindende Eurovision Song Contest (ESC) hat seinen ersten Act. Albanien schickt seinen Künstler Alis (22) nach Wien. Seine emotionale Ballade "Nân" (deutsch: "Mutter") ist stark, wenngleich fünf der neun Strophen identisch sind.
Strenger Zopf nach hinten, Sonnenbrille, Bart: Wer Alis Kallaçi zum ersten Mal sieht, könnte ihn für einen kurzen Moment mit Volkan Yaman (28) alias Apache 207 verwechseln.
Während der deutsche Rapper gerade auf Arenatour ist, sicherte sich sein albanischer Kollege die Krone beim Vorentscheid "Festivali i Këngës" - dem ersten im ESC-Kalender.
Alis, der den albanischen "X Factor"-Ableger 2024 gewann, schnappte sich neben den Jury- auch die meisten SMS-Stimmen, gewann sehr deutlich vor Inis Neziri (24), die mit "Ta kam fal" undankbare Zweite wurde.
In "Nân" singt er in schwarzer Robe, schwarzen Handschuhen und glitzernden Ringen an den Fingern über Verabschiedungen mit seiner Mutter. "Eure Mutter bleibt im Türrahmen stehen. (...) Das Herz tut weh und die Tränen lassen sich kaum zurückhalten."
Gleich fünfmal kommt der Refrain vor, beginnend mit der Zeile "Ta dish se nana po ju pret" (deutsch: "Wisst ihr, dass eure Mutter auf euch wartet?"), zum Ende sogar dreimal in Folge.
Final-Performance von Alis mit seinem Song "Nan"
Alis gewinnt albanischen ESC-Vorentscheid: Was passiert mit dem Chor?
Spannend wird sein, ob die für den ESC zuständige European Broadcasting Union (EBU) die zu Beginn des Beitrags eingespielte Chor-Begleitung genehmigt, die als erste Liedstrophe "vom Band" abgespielt wird, bevor der 22-Jährige per Livegesang einsteigt mit "Zemra po dhemb" ("Das Herz tut weh").
Bereits 2021 wurden die bis dato strengen Livevocal-Regelungen gelockert, was unter anderem dazu führte, dass Alessandras "Queen of Kings" (2023, Norwegen) mit einem eingespielten Intro startete und auch die diesjährigen deutschen Starter Abor & Tynna ("Baller") verstärkende Soundeffekte beim charakteristischen "balla-lalla-lalla-lalla" nutzten.
Deutschland wird seinen ESC-Act am 28. Februar 2026 bestimmen. "Das Deutsche Finale" wird ab 20.15 Uhr in der ARD und online ausgestrahlt.
Titelfoto: RTSH