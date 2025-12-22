Fünf von neun Strophen identisch: ER vertritt sein Heimatland beim ESC 2026

Tirana (Albanien) - Der Mitte Mai 2026 in Österreich stattfindende Eurovision Song Contest (ESC) hat seinen ersten Act. Albanien schickt seinen Künstler Alis (22) nach Wien. Seine emotionale Ballade "Nân" (deutsch: "Mutter") ist stark, wenngleich fünf der neun Strophen identisch sind.

Alis Kallaçi (22) vertritt sein Heimatland Albanien beim ESC 2026. © RTSH

Strenger Zopf nach hinten, Sonnenbrille, Bart: Wer Alis Kallaçi zum ersten Mal sieht, könnte ihn für einen kurzen Moment mit Volkan Yaman (28) alias Apache 207 verwechseln.

Während der deutsche Rapper gerade auf Arenatour ist, sicherte sich sein albanischer Kollege die Krone beim Vorentscheid "Festivali i Këngës" - dem ersten im ESC-Kalender.

Alis, der den albanischen "X Factor"-Ableger 2024 gewann, schnappte sich neben den Jury- auch die meisten SMS-Stimmen, gewann sehr deutlich vor Inis Neziri (24), die mit "Ta kam fal" undankbare Zweite wurde.

In "Nân" singt er in schwarzer Robe, schwarzen Handschuhen und glitzernden Ringen an den Fingern über Verabschiedungen mit seiner Mutter. "Eure Mutter bleibt im Türrahmen stehen. (...) Das Herz tut weh und die Tränen lassen sich kaum zurückhalten."

Gleich fünfmal kommt der Refrain vor, beginnend mit der Zeile "Ta dish se nana po ju pret" (deutsch: "Wisst ihr, dass eure Mutter auf euch wartet?"), zum Ende sogar dreimal in Folge.