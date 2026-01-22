ESC-Show statt Wintersport: Warum Österreich auf Felix Neureuther setzt
Garmisch-Partenkirchen/Wien - Felix Neureuther (41) tauscht Piste gegen Song Contest: Der Ex-Skistar wird bald in einer ESC-Show zusehen sein – und das ohne musikalische Vergangenheit. Warum der ORF ihn holte und was hinter dem TV-Job steckt, erklärt der Sender.
Ab Ende April strahlt der Österreichische Rundfunk die dreiteilige Show "Wir sind Song Contest" aus.
Die Sendung soll die Zuschauer auf den Eurovision Song Contest 2026 einstimmen, der vom 12. bis 16. Mai in Wien über die Bühne geht. Moderatorin Barbara Schöneberger (51) werde durch den Abend führen und prominente Gäste zum ESC-Talk begrüßen.
Doch was hat der ehemalige deutsche Skirennläufer als Gast in der Show zu suchen? Denn bisher ist nichts von einer geheimen Musikkarriere seitens Neureuther bekannt.
Gegenüber der "AZ" äußerte sich der ORF: "Die Auswahl der Gesprächsgäste erfolgt wie bei dieser Art von Community-Show üblich und orientiert sich an Popularität und persönlicher Involviertheit."
ESC-Urgestein Barbara Schöneberger führt Neureuther durch den Abend
Barbara Schöneberger ist schon lange Teil des ESC in Deutschland. Seit 2015 verkündet die 51-Jährige die deutschen Punkte für den Song Contest und moderiert regelmäßig die Vorentscheidung.
Auch der Sender selbst ist begeistert von der deutschen Moderatorin: "Der ORF arbeitet sehr gerne mit ihr zusammen, und diese Zusammenarbeit kann auf eine erfolgreiche Geschichte blicken." So übernahm Schöneberger schon oft die Moderation der ORF-"Starnächte".
Bei Barbara Schöneberger haben die Zuschauer schon im Vorfeld eine Ahnung davon, was sie erwartet. Spannend wird es jedoch zu beobachten, wie Felix Neureuther sich als Gesprächsgast in einem ESC-Format schlägt – das bleibt bis zur ersten Ausgabe am 24. April eine Überraschung.
Titelfoto: Montage: Martin Meissner/AP/dpa, Peter Kneffel/dpa