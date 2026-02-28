Neun Acts im Rennen: Deutschland wählt Teilnehmer für Eurovision Song Contest

Neun Acts, kein klarer Favorit – und diesmal ohne Stefan Raab: In Berlin wird das ESC-Ticket 2026 vergeben. Wer darf für Deutschland nach Wien reisen?

Von Jonas-Erik Schmidt Berlin - Deutschland wählt am Samstagabend (20.15 Uhr, ARD) seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2026 aus. Beim Vorentscheid in Berlin gehen insgesamt neun Acts ins Rennen um das Ticket nach Österreich. Das Finale des internationalen Musik-Wettbewerbs findet am 16. Mai in Wien statt.

Sängerin Sarah Engels (33) ist die wohl bekannteste Kandidatin im Rennen um das Ticket für den ESC. © Rolf Vennenbernd/dpa Wer am Ende dort für Deutschland singen wird, lässt sich allerdings noch schwer prognostizieren. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Den bekanntesten Namen hat Sarah Engels (33), die unter anderem im Finale der Casting-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" stand und viel Show-Erfahrung mitbringt. Weitere Bewerberinnen sind die Sängerinnen Malou Lovis (26), Molly Sue (25) und Laura Nahr (25). Bei den Männern treten der Deutsch-Amerikaner Myle (25), Songwriter Bela (23) und der Liechtensteiner Musiker Wavvyboi (27) an. Neben den Einzelkünstlern haben es zudem zwei Formationen in den Vorentscheid geschafft – das Duo Ragazzki und die Gruppe Dreamboys The Band. Flugzeug Nachrichten Flughafen greift zu drastischen Mitteln: "Crocs" und Pyjamas offiziell verboten Das auffälligste Lied wird wohl Ragazzki präsentieren – die beiden Musiker Marti Fischer (35) und David Starosciak (33) mischen Italo-Disco-Sound mit Beats aus Osteuropa und deutschem Text.

NDR und Raab weg – SWR übernimmt

Wien ist Austragungsort des 70. Eurovision Song Contests, dessen Finale am 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen wird. © Hans Klaus Techt/APA/dpa Einen Wechsel gibt es hinter den Kulissen: Nachdem die ESC-Federführung innerhalb der ARD jahrzehntelang Sache des Norddeutschen Rundfunks (NDR) war, ist von diesem Jahr an der Südwestrundfunk (SWR) zuständig. Überdies ist Entertainer Stefan Raab (59) nicht mehr Teil der Auswahlmaschinerie. Er war im vergangenen Jahr noch einmal für eine ESC-Mission reaktiviert worden. Das unter seiner Ägide ausgewählte Pop-Duo Abor & Tynna fuhr mit Platz 15 einen Mittelfeldrang beim ESC in Basel ein. Um einen Nachfolger für das Geschwister-Duo zu finden, hat es bereits einen mehrstufigen Auswahlprozess gegeben. Ukraine Ukraine-Krieg: Waffenruhe rund um größtes Kernkraftwerk Der SWR setzte unter anderem auf sogenannte Songwriting-Camps, in denen Künstler mit erfahrenen Songwritern und Producern Titel für den ESC entwickelten. Anschließend bewerteten Experten die Ergebnisse.

Zwei Runden bis zum Sieg