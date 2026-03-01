Hoffnung für Eurovision Song Contest: Deutschland schickt Sarah Engels nach Wien

Berlin - Sängerin Sarah Engels (33) tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) an. Die 33-Jährige setzte sich am Samstag in Berlin in der Show "Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale" gegen acht andere Bewerber durch. Ihr Sieger-Lied trägt den Titel "Fire" und soll vor allem Frauen darin stärken, den eigenen Träumen zu folgen.

Sarah Engels (33) gewann am Samstag den deutschen Vorentscheid und fährt damit zum ESC 2026 nach Wien. © ARD/SWR/Claudius Pflug (S2)

Zunächst galt es bei der Show, mit dem Song eine internationale Jury zu überzeugen. Das 20-köpfige Gremium verkleinerte das Bewerberfeld im ersten Schritt von neun auf nur noch drei Acts.

Danach entschied das Publikum per Abstimmung über den Gewinner. Engels bekam dabei die meisten Stimmen.

Leicht wird die Mission für die Kölnerin allerdings nicht. In den vergangenen zehn Jahren lief es für deutsche Beiträge immer wieder miserabel beim ESC - oft landeten sie auf letzten oder vorletzten Plätzen. Nur Michael Schulte erreichte 2018 mit Platz vier ein echtes Top-Ergebnis. Sänger Isaak (2024, 12. Platz) und das Duo Abor & Tynna (2025, 15. Platz) fuhren zuletzt immerhin Mittelfeld-Ränge ein.

Engels ist allerdings dafür bekannt, in Wettbewerbsformaten gute Ergebnisse zu erzielen. 2011 stand sie im Finale der Show "Deutschland sucht den Superstar". Sie nahm aber auch schon erfolgreich an den TV-Shows "Let's Dance", "The Masked Singer", "Das große Promibacken" und "Dancing on Ice" teil.