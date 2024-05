Nemo räumt ab! Schweiz startet sofort mit Vorbereitungen für den ESC 2025

Genf (Schweiz) - Nach dem Sieg von Nemo (24) beim Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö starten in der Schweiz schon die Vorbereitungen für die Ausrichtung des Wettbewerbs 2025.

Der Gewinner des Eurovision Song Contest 2024 heißt Nemo (24) und kommt aus der Schweiz. © Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa

"Es ist eine große künstlerische und touristische Chance, der Welt zu zeigen, was die Schweiz ausmacht, und es liegt nun an uns, diese Herausforderung gemeinsam anzunehmen", teilte der Generaldirektor des Medienhauses SRG, Gilles Marchand, am Sonntag mit.



Als mögliche Austragungsorte haben sich am Sonntag schon Genf und Basel gemeldet. Das Kongresszentrum Palexpo in Genf mit Platz für 15.000 Zuschauer reichte nach eigenen Angaben sogar schon eine Bewerbungsmappe ein.

In Genf ist auch der ESC-Veranstalter EBU (Europäische Rundfunkunion) zu Hause. Als Austragungsorte werden auch Bern und Zürich genannt.

Zuletzt fand der ESC 1989 in der Schweiz statt, im Palais de Beaulieu, dem Wahrzeichen des Messe- und Kongresszentrums in Lausanne am Genfersee.

Im Jahr davor hatte die Kanadierin Céline Dion (56) den ersten Platz für die Schweiz geholt.