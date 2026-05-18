Hacker-Angriff auf den ESC! 500 Cyberattacken auf Mega-Event in Wien

Wien - Während des Eurovision Song Contest (ESC) in Wien ist es nach Angaben der österreichischen Polizei zu rund 500 Cyberangriffen gegen das internationale Musikevent gekommen. Die Sabotage-Versuche seien jedoch dank umfassender Sicherheitsmaßnahmen gescheitert.

Auch Deutschland machte beim ESC 2026 mit. © Jens Büttner/dpa

Die ernstzunehmenden Attacken hätten nicht nur die ESC-Website betroffen, sondern auch das System der Zutrittsbereiche, sagte Bundespolizeidirektor Michael Takacs.

Die Angreifer hätten versucht, Systeme zu stören, zu verlangsamen oder auszuschalten, sagte Takacs in einer Pressekonferenz. Zu den Verursachern und ihren möglichen Motiven machte er keine Angaben.

Ziel der Polizei sei es gewesen, für ein schönes und friedliches Festival zu sorgen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

"Das ist gelungen", sagte der konservative Politiker. Bei den ESC-Shows, den Public-Viewing-Veranstaltungen und den Demonstrationen rund um den Wettbewerb gab es nach Angaben der Behörden keine schweren Zwischenfälle.

Sicherheitsbehörden hatten insbesondere potenzielle Bedrohungen durch islamistische Terroristen und gewaltbereite Iran-nahe Gruppen im Blick, wie der Staatssekretär für Staatsschutz, Jörg Leichtfried (SPÖ), sagte.

Um die zehntausenden Menschen bei den Veranstaltungen während der ESC-Woche zu schützen, waren nicht nur rund 3.500 Polizeibeamte aus Österreich im Einsatz: Spezialkräfte der bayerischen Polizei hätten wertvolle Unterstützung geleistet, hieß es aus dem Innenministerium in Wien.