ESC-Siegerin Dara verrät: Ihr nächster Song ist auf Deutsch

Sofia/Wien - Ihren ESC-Siegersong 2026 "Bangaranga" hat die Bulgarin Dara auf Englisch gesungen. Nun überraschte die 27-Jährige nach ihrem Triumph in Wien mit der Ankündigung, ihr nächstes Lied auf Deutsch zu singen.

Dara (27) wurde bei ihrer Rückkehr in die bulgarische Hauptstadt bejubelt. © Valentina Petrova/AP/dpa

Das Lied solle "Ich liebe dich" heißen, sagte sie der Zeitung "Bild" und dem bulgarischen Blatt "Bulgaria dnes" (deutsch: Bulgarien heute).

Zudem schwärmte sie von der deutschen Hauptstadt: "Und ich bin total in Berlin verliebt", sagte Dara bei einem exklusiven Treffen mit der "Bild".

Am Flughafen der bulgarischen Hauptstadt Sofia wurde Dara von jubelnden Fans empfangen. Viele sangen ihren ESC-Hit "Bangaranga" und skandierten den Namen der Sängerin.

Der bulgarische Fernsehsender bTV zeigte Bilder der spontanen Feier live.