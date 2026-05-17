Debakel für Deutschland beim ESC: Sarah Engels bekommt keine Zuschauer-Punkte, Bulgarien gewinnt

Wien - Es war bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Am Ende durfte sich Bulgarien mit Sängerin Dara (27) und dem Song "Bangaranga" über den Sieg (512 Punkte) beim 70. Eurovision Song Contest freuen. Für Sarah Engels (33) endete der Abend in einem Debakel, sie landete mit "Fire" auf Platz 23.

Die Bulgarin Dara (27) gewann mit ihrem Song "Bangaranga" den 70. Eurovision Song Contest. © Jens Büttner/dpa

Auf Platz 2 schaffte es Noam Bettan (28) aus Israel mit "Michelle" (343 Punkte), gefolgt von der Rumänin Alexandra Căpitănescu (22) mit "Choke Me" (296 Punkte).

Es dauerte fünf Länder, bis es die ersten 2 Jury-Punkte für Deutschland aus Bulgarien gab. Es folgten Punkte aus Belgien (2), Portugal (4), Italien (4). Mehr als diese 12 Punkte sollten es auch nicht mehr werden.

Denn von den Zuschauern gab es 0 Punkte! Bei der Verkündung lachte die Zweifach-Mutter an der Seite ihres Ehemanns Julian Engels (33) dennoch in die Kamera.

Die 33-Jährige musste bereits als Zweite ran, legte eine feurige Performance ab, überzeugte aber offenbar kaum jemanden damit.

Letzter wurde "Look Mum No Computer" aus Großbritannien mit "Eins, Zwei, Drei" (1 Punkt). Gastgeber Österreich wurde Vorletzter. Cosmó mit seinem Song "Tanzschein" holte lediglich 6 Punkte.