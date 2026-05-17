Debakel für Deutschland beim ESC: Sarah Engels bekommt keine Zuschauer-Punkte, Bulgarien gewinnt

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Beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien siegte Bulgarin Dara. Sarah Engels landete auf Platz 23.

Von Linda Drewanz

Wien - Es war bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Am Ende durfte sich Bulgarien mit Sängerin Dara (27) und dem Song "Bangaranga" über den Sieg (512 Punkte) beim 70. Eurovision Song Contest freuen. Für Sarah Engels (33) endete der Abend in einem Debakel, sie landete mit "Fire" auf Platz 23.

Die Bulgarin Dara (27) gewann mit ihrem Song "Bangaranga" den 70. Eurovision Song Contest.
Die Bulgarin Dara (27) gewann mit ihrem Song "Bangaranga" den 70. Eurovision Song Contest.  © Jens Büttner/dpa

Auf Platz 2 schaffte es Noam Bettan (28) aus Israel mit "Michelle" (343 Punkte), gefolgt von der Rumänin Alexandra Căpitănescu (22) mit "Choke Me" (296 Punkte).

Es dauerte fünf Länder, bis es die ersten 2 Jury-Punkte für Deutschland aus Bulgarien gab. Es folgten Punkte aus Belgien (2), Portugal (4), Italien (4). Mehr als diese 12 Punkte sollten es auch nicht mehr werden.

Denn von den Zuschauern gab es 0 Punkte! Bei der Verkündung lachte die Zweifach-Mutter an der Seite ihres Ehemanns Julian Engels (33) dennoch in die Kamera.

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Die 33-Jährige musste bereits als Zweite ran, legte eine feurige Performance ab, überzeugte aber offenbar kaum jemanden damit.

Letzter wurde "Look Mum No Computer" aus Großbritannien mit "Eins, Zwei, Drei" (1 Punkt). Gastgeber Österreich wurde Vorletzter. Cosmó mit seinem Song "Tanzschein" holte lediglich 6 Punkte.

ESC in Wien: Sarah Engels landet nur auf Platz 23

Sarah Engels (33) landete auf Platz 23.
Sarah Engels (33) landete auf Platz 23.  © Jens Büttner/dpa
Delta Goodrem (41) aus Australien zählte zu den Favoriten.
Delta Goodrem (41) aus Australien zählte zu den Favoriten.  © Jens Büttner/dpa

Die DSDS-Zweite von 2011 landete damit weit hinter Abor & Tynna, die 2025 für Deutschland mit "Baller" den 15. Platz belegten (151 Punkte).

Die deutsche Jury lieferte unterdessen 12 Punkte ins Nachbarland nach Polen zu Alicja ("Pray"). Von den Zuschauern wurde Israel mit 12 Punkten belohnt.

Der israelische Sänger bekam aus dem Publikum auch Buh-Rufe zu hören. Die Teilnahme sorgte im Vorfeld für Kontroverse.

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Die Favoriten aus Australien und Finnland landeten auf Platz vier bzw. sechs.

Noam Bettan aus Israel landete auf Platz 2.
Noam Bettan aus Israel landete auf Platz 2.  © Georg Hochmuth/APA/dpa

Die ESC-Wertung setzt sich aus zwei gleichberechtigten Komponenten zusammen: den Stimmen der nationalen Jurys und den Stimmen des Publikums aus insgesamt 35 Ländern.

Titelfoto: Montage: Jens Büttner/dpa

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