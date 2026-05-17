Sarah Engels on "Fire": So lief ihr Auftritt beim ESC
Wien (Österreich) - Sarah Engels (33) hat die Wiener Stadthalle gerockt! Als Zweite war die Sängerin beim "Eurovision Song Contest" (ESC) an der Reihe und zeigte eine feurige Performance.
Die 33-Jährige überzeugte nicht nur gesanglich mit ihrem Song "Fire" das Publikum, nein, auch die Spektakel-Show riss die Zuschauer von den Stühlen und sorgte für großen Jubel.
Auch der Sturz aus mehr als zwei Metern Höhe von der Bühne in die Arme ihrer Tänzerinnen verlief reibungslos. Ihr Auftritt, umgeben von Flammen, glückte vollends.
Die 33-Jährige zeigte nicht nur eine sexy Tanz-Performance, sondern glänzte auch mit zwei Outfits. Begann sie zunächst liegend in einem weißen Look mit Overknees-Stiefeln, folgte der Wechsel auf einen goldenen Body.
Die einstige Vize-Gewinnerin von "Deutschland sucht den Superstar" richtete inzwischen auch erste Worte nach dem Auftritt an ihre Fans. Sie komme gerade von der Bühne und könne nicht glauben, dass sie es jetzt geschafft habe, gab sie auf ihrem Instagram-Profil preis.
Sarah Engels hält flammenden Appell an ihre Fans
"Ich hoffe so sehr, dass ihr das Feuer zu Hause gespürt habt und heute Abend mit mir brennt", führte die zweifache Mutter weiter aus und appellierte an ihre vielen Anhänger: "Bitte stimmt heute Abend für mich ab, Nummer 2." Deutsche Fans können allerdings nicht für ihr eigenes Land abstimmen.
Am Ende blieb der erhoffte Erfolg (mal wieder) aus. Deutschland landete abgehängt auf dem 23. Platz von 25 Finalisten. Schlechte Stimmung wollte Engels angesichts des Ergebnisses jedoch nicht aufkommen lassen.
"Wir haben alles gemacht, was in unserer Macht steht, und alles andere entscheiden dann die Sterne", sagte sie. Während der ernüchternden Punktevergabe habe sie Süßigkeiten gegessen.
ESC-Kommentator Schorn bemühte sich vor dem deutschen TV-Publikum um Schadensbegrenzung. Null Punkte vom Publikum - das bedeute nicht, dass gar niemand für Deutschland gestimmt habe. Nur nicht genug, um in die Punkteränge zu rutschen.
"Natürlich haben Menschen für Sarah Engels angerufen", sagte Schorn. "Und natürlich hat sie für Begeisterung gesorgt."
zuletzt aktualisiert 1.45 Uhr.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa