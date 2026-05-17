Sarah Engels on "Fire": So lief ihr Auftritt beim ESC

Wien (Österreich) - Sarah Engels (33) hat die Wiener Stadthalle gerockt! Als Zweite war die Sängerin beim " Eurovision Song Contest " (ESC) an der Reihe und zeigte eine feurige Performance.

Sarah Engels (33) überzeugte beim "Eurovision Song Contest" auf ganzer Linie. © Jens Büttner/dpa

Die 33-Jährige überzeugte nicht nur gesanglich mit ihrem Song "Fire" das Publikum, nein, auch die Spektakel-Show riss die Zuschauer von den Stühlen und sorgte für großen Jubel.

Auch der Sturz aus mehr als zwei Metern Höhe von der Bühne in die Arme ihrer Tänzerinnen verlief reibungslos. Ihr Auftritt, umgeben von Flammen, glückte vollends.

Die 33-Jährige zeigte nicht nur eine sexy Tanz-Performance, sondern glänzte auch mit zwei Outfits. Begann sie zunächst liegend in einem weißen Look mit Overknees-Stiefeln, folgte der Wechsel auf einen goldenen Body.

Die einstige Vize-Gewinnerin von "Deutschland sucht den Superstar" richtete inzwischen auch erste Worte nach dem Auftritt an ihre Fans. Sie komme gerade von der Bühne und könne nicht glauben, dass sie es jetzt geschafft habe, gab sie auf ihrem Instagram-Profil preis.