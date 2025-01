Jury für ESC-Show steht fest! Sie suchen mit Stefan Raab nach unserem Star für Deutschland

"Es gibt so viele außergewöhnliche Musiker und Musikerinnen, die es verdient haben, gehört zu werden", erklärte Yvonne Catterfeld vorab. "Diese Show ist eine riesige Chance für all diese vielversprechenden Talente, im idealen Fall über Deutschlands Grenzen hinaus."

Das war allerdings noch nicht alles, denn zudem wird es wechselnde Gastjuroren geben, die gemeinsam mit dem prominenten Trio in insgesamt drei Live-Shows die besten Musik-Acts auswählen, die sich in mehreren Runden beweisen müssen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte RTL angekündigt, in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der ARD und Stefan Raab in einer neuen Show den Künstler zu suchen, der Deutschland im Jahr 2025 in Basel (Schweiz) im Rahmen des ESC vertreten wird.

Elton (53) freut sich darauf, ab Mitte Februar Teil der Jury zu sein. © RTL / Willi Weber

Juror Elton outete sich unterdessen vor Start des Formats als "großer ESC-Fan" und machte keinen Hehl aus seiner Vorfreude. "Es ist natürlich eine riesige Ehre, Teil dieser hochkarätig besetzten Jury sein zu dürfen", erklärte der 53-Jährige.

Zu sehen sind die Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar zur besten Sendezeit um jeweils 20.15 Uhr bei RTL und im Stream bei RTL+. ESC-Fans können aber auch live dabei sein: Tickets sind ab sofort für 55 Euro erhältlich. Aufgezeichnet werden die Shows in Hürth bei Köln.

Das große Finale wird dann am 1. März live in der ARD (Das Erste, ARD Mediathek, eurovision.de, ONE) gezeigt. In der vom NDR verantworteten Show entscheidet jedoch das Publikum, welchen Künstler Deutschland letztlich beim ESC in Basel ins Rennen schickt.