Geheimnis gelüftet: So lautet Stefan Raabs Plan für den ESC!

Inga Leschek (45,l.), Stefan Raab (58) und Christine Strobl (53) freuen sich, gemeinsam den Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest" auszurichten. © Raab Entertainment / RTL / ARD / NDR / Willi Weber

ARD, RTL und der frühere "ESC"-Teilnehmer werden sich zusammenschließen und in einer neuen Show den Act suchen, der Deutschland im Jahr 2025 in Basel (Schweiz) vertreten wird. Das alles wird unter dem Titel: "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" laufen.

In vier großen Prime-Time-Shows werden Raab und seine Kollegen in der Jury aus 24 Kandidaten den besten Künstler suchen, der sich auf den Weg in die Schweiz machen darf.

Wer neben dem Kölner in der Jury sitzt, ist noch nicht bekannt. Was jedoch klar ist: Barbara Schöneberger (50) wird als Moderatorin durch die Shows führen.

Ebenfalls ist bereits bekannt, dass drei der vier Live-Ausgaben bei RTL zu sehen sein werden. In den Shows präsentieren sich die Acts in mehreren Gesangsrunden und Song-Disziplinen.