Kommentar zur deutschen ESC-Jury: Das kann nicht Euer Ernst sein!

Liverpool - Der " Eurovision Song Contest " braucht eine Revolution! Die sogenannten "Fachjurys" bilden größtenteils absolut nicht den Musikgeschmack der überwiegenden Mehrheit der Zuschauer ab. Das galt in diesem Jahr auch insbesondere für die deutschen "Kenner", die Publikumsliebling Käärijä aus Finnland nicht mal in ihrer Top 10 hatten. Starke Leistung.

Käärijä aus Finnland hätte den ESC gewonnen, wenn nur die Zuschauer abgestimmt hätten. © Peter Kneffel/dpa

Würde es die Jury-Wertung nicht geben, hätten wir im Finale am vergangenen Samstag teils deutlich andere Endplatzierungen auf dem Tableau gehabt. Dann hätte sich Käärijä ("Cha Cha Cha") gekrönt und die (natürlich unbestritten sensationelle) Schwedin Loreen ("Tattoo") nur Silber gewonnen. Das gerechtere Resultat?!

Und auch Deutschlands Lord Of The Lost wären mit ihrer gut inszenierten Rocknummer "Blood & Glitter" nicht undankbarer Letzter geworden, sondern hätten vor Spanien und Großbritannien immerhin Rang 24 erreicht - mit nur einem Punkt Differenz zu Serbien, Portugal und Österreich sowie in Schlagdistanz zu Australien und Estland.

Immer noch weit weg vom Sieg, klar. Dennoch gaben uns die Zuschauer außerhalb Deutschlands im Tele-Voting fünfmal mehr Stimmen (15 Punkte) als die Jury (3).

Stellenweise ist die Diskrepanz zwischen Jury- und Tele-Voting enorm und auch fragwürdig. Während der Unterschied bei Italien, Serbien (je 2 Punkte), Frankreich (4) oder Großbritannien (6) nur marginal ausfiel, war es weiter oben deutlicher.