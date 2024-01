Nächste deutsche Blamage beim ESC? "Wer sucht denn diese Lieder aus?"

Selbst die aufregend dargebotene Rocknummer "Blood & Glitter" von Lord of the Lost 2023, die sich deutlich von den deutschen Vorgänger-Acts abhob, landete im tiefdunklen Keller.

Ja, Deutschlands ESC-Beiträge schnitten nach Lenas Sieg 2010 ("Satellite") mit Ausnahme von Michael Schulte 2018 ("You Let Me Walk Alone") grottig ab. 2015, 2016, 2022 und 2023 wurden wir Letzter, 2017, 2019 und 2021 Vorletzter.

Gelten als Favoriten für einen Sieg im deutschen Finale: Ryk ("Oh Boy") und Bodine Monet ("Tears Like Rain"). © Bildmontage: NDR/Welthund Music, NDR/Sophie van Hasselt

Da wäre das Duo Galant mit dem deutschsprachigen Lied "Katze", die von einer bösen und Krallen ausfahrenden Samtpfote singen. Oder Max Mutzke, der im Jahr 2004 mit "Can't Wait Until Tonight" am ESC teilnahm und immerhin Achter wurde. Seinem neuen Song "Forever Strong" werden nur geringe Chancen zugerechnet.

Ebenso wenig Aussicht auf Erfolg haben Isaak ("Always On The Run"), NinetyNine ("Love On A Budget") und Leona ("Undream You"). Auch für Marie Reim (23), Tochter von Michelle und Matthias Reim, dürfte es mit ihrer Schlagerpop-Nummer "Naiv" eng werden.

Anders sieht es da schon bei Bodine Monet aus, die mit "Tears Like Rain" an den Start geht. Die Niederländerin wird sich, glaubt man verschiedenen Abstimmungen und Wetten, ins Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ryk ("Oh Boy") gehen.

Auf der Seite eurovisionworld.com, auf der Quoten und Prognosen der Teilnehmerländer samt den nationalen Vorentscheidungen einzusehen sind, wird international von einem Sieg von Ryk ausgegangen. Stand 20. Januar, 12.42 Uhr, entfielen 884 der 2151 abgegebenen Stimmen auf den Niedersachsen - das macht 41 Prozent.

Dahinter landen derzeit Bodine Monet (439 Stimmen, 20 Prozent), Isaak (261, 12 Prozent) und Marie Reim (208, 10 Prozent).