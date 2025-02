Stefan Raab soll es richten: Deutscher ESC-Vorentscheid beginnt

Ab dem heutigen Freitagabend sucht Entertainer Stefan Raab (58) den diesjährigen ESC-Teilnehmer. © Willi Weber/RTL/dpa

Nach vielen mauen Ergebnissen in den vergangenen Jahren hoffen die Beteiligten, jemanden zu finden, der um den Sieg bei dem Musikwettbewerb mitsingen kann. Raab sagte vorab seinem neuen Haussender RTL: "Ich will gewinnen, das ist mein Ziel."

Der deutsche Vorentscheid ist in diesem Jahr auf vier Shows aufgeteilt. Sie werden in Hürth bei Köln produziert und von Barbara Schöneberger moderiert. Die ersten drei - darunter der Auftakt am Freitagabend - werden bei RTL (RTL+) zu sehen sein, das Finale am 1. März im Ersten (eurovision.de, ARD Mediathek, ONE).

Neben Raab sitzen Moderator Elton, Sängerin Yvonne Catterfeld sowie ein Gastjuror in der Jury - in der ersten Show ist das Sänger Max Mutzke. In den Vorrunden entscheidet allein die Jury, wer weiterkommt. Im Finale trifft dann das

In der ersten und zweiten Show treten jeweils zwölf Acts an und kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Zunächst sollen sie sich mit Coversongs oder mit eigenen, älteren Titeln präsentieren.