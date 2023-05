Überraschender Auftritt: Dieser frühere Bundesliga-Kicker wird beim ESC 2023 zu sehen sein!

Liverpool (England) - Am Samstagabend werden beim "Eurovision Song Contest 2023" (ESC) wieder Punkte vergeben. Während die meisten Zuschauer dabei wohl vor allem auf die musikalischen Darbietungen oder ausgefallenen Kostüme achten dürften, könnte der ein oder andere Fußballfan plötzlich zu der Erkenntnis kommen: Huch, den kenn' ich doch!

Im deutschen Oberhaus spielte Ragnar Klavan (37, r.) auch gegen Thomas Müller (33) und den FC Bayern. (Archivfoto) © CHRISTOF STACHE / AFP

Am heutigen Donnerstagabend kämpft Estland in Person von Sängerin Alika Milova (20) und ihrem Song "Bridges" im 2. Halbfinale um die Teilnahme an der großen Show.

Im Finale wartet auch auf die deutschen Fans ein kleines Schmankerl aus dem Baltikum abseits der harmonischen Töne.

Wie die nordeuropäische Nation kürzlich verkündete, wird nämlich Innenverteidiger Ragnar Klavan (37) als Sprecher seines Heimatlandes fungieren und bekannt geben, für wen die Esten im Rahmen des Wettbewerbs abgestimmt haben.

Der mittlerweile 37-jährige Fußballprofi schnürte von 2012 bis 2016 für den FC Augsburg in der Bundesliga die Schuhe und absolvierte in dieser Zeit satte 140 Pflichtspiele für die Fuggerstädter.

Die Wahl dürfte nicht ganz zufällig auf den Abwehrmann gefallen sein, denn nach seinem Engagement in Deutschland wechselte er etwas überraschend zum FC Liverpool. Die Stadt an der englischen Merseyside richtet den ESC im Namen des Vorjahres-Siegers Ukraine aus.

Unter Coach Jürgen Klopp (55) erlangte der 129-fache Nationalspieler und kantige Zweikämpfer im Laufe seiner 53 Partien innerhalb von zwei Jahren Kultstatus bei den "Reds".