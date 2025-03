Verbotener ESC-Song geändert: "Kant" wird jetzt zu "Serving"

Die maltesische Sängerin Miriana Conte (24) will beim ESC 2025 jetzt mit "Serving" an den Start gehen. © Instagram/mirianaconte

Auf ihrem Instagram-Profil kündigte Conte am Donnerstag an, dass sie ab sofort mit dem Titel "Serving" beim ESC in Basel antreten wird. Die Premiere zum Song soll am heutigen Freitagabend, um 18 Uhr auf YouTube erscheinen.

Laut dem ESC-Nachrichtenblog "ESC kompakt" soll es sich dabei um eine abgewandelte Version von "Kant" handeln. Gerüchten zufolge angeblich mit einem Zensur-Geräusch im Lied.

Der Song "Kant" (maltesisch für "Gesang") sorgte im Vorfeld des Wettbewerbs für Aufsehen. Die britische BBC reichte laut Medienberichten bei den ESC-Veranstaltern der Europäischen Rundfunkunion (EBU) Beschwerde ein.

Der Songtitel erinnerte anscheinend zu stark an das englische Wort "Cunt", einem Schimpfwort und eine abfällige Bezeichnung für Vagina.