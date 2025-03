ESC-Song vor dem Aus? Veranstalter verbietet "Kant"

Der Song "Kant" der Künstlerin Miriana Conte sorgt anscheinend für Kopfzerbrechen bei den Veranstaltern des Eurovision Song Contest (ESC) 2025.

Von Chris Pechmann

Genf (Schweiz) - Sängerin Miriana Conte (24), die für Malta beim Eurovision Song Contest (ESC) 2025 an den Start geht, steckt anscheinend gehörig in Schwierigkeiten. Die Künstlerin hätte von Veranstaltern verboten bekommen, das maltesische Wort "Kant" in ihrem Song für den ESC zu nutzen - kurz vor knapp!

Miriana Conte (24) soll "Kant" beim ESC 2025 nicht singen dürfen. Ob jetzt ein neuer Song hermuss oder das Lied geändert wird, bleibt offen. © Instagram/mirianaconte "Ich bin schockiert und enttäuscht, zumal wir weniger als eine Woche Zeit haben, um den Song einzureichen", schrieb Conte in einem Beitrag am gestrigen Mittwochabend auf Instagram. Auch der ESC-Nachrichtenblog "ESC kompakt" berichtete. Demnach müssten Künstlerinnen und Künstler ihre Songs für den kommenden ESC bis zum 10. März 2025 einreichen - viel Zeit für Änderungen bleibt daher nicht mehr. Die Musikerin gab sich dennoch zuversichtlich: "Ich verspreche euch eines: Die Show wird weitergehen", so Conte. Was das für ihren Song "Kant" heißt und ob oder wie sie diesen jetzt ändern will, blieb offen. Der Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion (Englisch: European Broadcasting Union - EBU), äußerte sich bislang noch nicht offiziell zum Verbot. Demonstrationen Teilnehmer von Ukraine-Demo in Dresden geschockt: "Dieser Mann hat kein Herz!" Um das maltesische Wort "Kant" (auf Deutsch: Singen) und den gleichnamigen Song der Künstlerin Miriana Conte gab es bereits im Vorfeld Diskussionen. Das maltesische Wort erinnert ausgesprochen an das englische Wort "Cunt" - ein Schimpfwort und eine abfällige Bezeichnung für Vagina. "Serving kant", so wie es Conte im Song singt, erinnert eher an "Serving cunt" - ein Ausdruck, der gerade in der queeren Szene als etwas Positives verwendet wird.

Ist die BBC schuld daran, dass "Kant" für den ESC 2025 gestrichen wird?