Auf eigene Kosten: Eurowings plant Sonderflug von Riad nach Köln

Köln - Die Lufthansa-Tochter Eurowings schickt ein erstes eigenes Flugzeug ins Krisengebiet Naher Osten, um rund 150 Touristen nach Deutschland zurückzuholen. Geplant ist ein Sonderflug aus dem saudischen Riad nach Köln in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie das Unternehmen mitteilt.

In der von Freitag auf Samstag soll ein Sonderflug von Riad nach Köln gehen, um 150 Touristen aus dem Krisengebiet Naher Osten nach Deutschland zu holen. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

An Bord kommen Gäste des eigenen Reiseveranstalters Eurowings Holidays, die in Dubai und Umgebung von der Eskalation im Nahen Osten überrascht worden waren. Sie sollen mit Bussen zum Flughafen Riad gebracht werden.

Die Landung des Airbus A320 mit der Flugnummer EW6131 wird in Köln für Samstag um 0.30 Uhr erwartet. Es handelt sich um den ersten eigenen Evakuierungsflug der Lufthansa Group nach Deutschland. Die Airline war bislang als Dienstleister der Bundesregierung tätig.

Zudem will die Bundesregierung nach drei Sonderflügen aus dem Oman auch aus der saudischen Hauptstadt Riad in der Region gestrandete Deutsche in die Heimat zurückbringen. Das kündigte Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) am Donnerstagabend auf Instagram an.

Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier des Auswärtigen Amts zur Information des Bundestages soll der Flug aus Saudi-Arabien am Sonntagnachmittag mit einer gecharterten Maschine der Fluggesellschaft Sundair organisiert werden.