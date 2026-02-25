Alice Schwarzer warnt: Soziale Medien setzen junge Frauen unter Druck

Berlin - Alice Schwarzer (83) ist der Ansicht, dass junge Frauen heute einem größeren Druck ausgesetzt sind als in den 1970er-Jahren – nicht zuletzt aufgrund des Einflusses sozialer Medien.

Laut Alice Schwarzer (83) wollen viele junge Frauen Subjekt und Objekt zugleich sein. © Jens Kalaene/dpa

In ihrer Lebensführung hätten sie zwar scheinbar freie Wahl, aber die Rollenzwänge seien jetzt stärker als in den 70er-Jahren, sagte die Publizistin und Gründerin der Zeitschrift "Emma" bei der Vorstellung ihres neuen Buchs "Feminismus pur. 99 Worte" in einem Berliner Kino vor etwa 400 Gästen.

Es habe damals, als sie Feministin wurde, zum Beispiel keine Influencerinnen gegeben, die schädliche Schönheitsideale bewerben und heutzutage bei vielen Mädchen Selbstzweifel und Unsicherheit einpflanzten.

Viele junge Frauen wollten Subjekt und Objekt zugleich sein – und säßen damit schon in der Falle. Sie verteidige dagegen den "wahren Feminismus", betonte sie.

Es gehe darum, "erhobenen Hauptes dem anderen Geschlecht gegenüberzutreten" und sich niemandem anzubiedern, sagte Schwarzer.