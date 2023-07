"Hey, geiler Arsch!" Sollte "Catcalling" in Öffentlichkeit Straftat werden?

Egal, ob beim Fahrradfahren, Joggen oder Einkaufen - Frauen müssen immer damit rechnen, Ziel sexueller Belästigung zu werden. (Symbolbild) © 123RF/progressman

Das MDR-Team besuchte unter anderem das Team von "Catcalls of Halle", eine Initiative, die sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum durch Niederschriften in Kreide sichtbar machen will.

In den letzten beiden Jahren sind bei dem Team 205 "Catcalls" eingegangen, darunter übergriffiges Rufen und Sprüche bis hin zu Verfolgung und körperlicher Gewalt.

"Ich fuhr hier auf dem Fahrrad entlang, da schrie mir ein Typ hinterher 'Hey, geiler Arsch!' Ich drehte mich um und schaute ihn an und er war so 'Hä? Ich meinte nicht dich' und ich habe gerufen, dass er bitte seinen Mund halten soll, nett ausgedrückt", berichtete Ella von "Catcalls of Halle" und schrieb ihre unangenehme Begegnung in Kreide mitten auf den Marktplatz in Halle - dort, wo sich der Vorfall auch zugetragen hatte.

"Das wäre cool, wenn derjenige jetzt hier lang laufen würde und es ihn vielleicht zum Nachdenken anregt. Bei mir ist es nach dem Ankreiden zumindest aus dem Kopf und dem System raus, das ist ein schönes Gefühl", so Ella.