10.000 Quadratmeter in Brand: 45 Feuerwehrleute kämpfen bei Gluthitze gegen die Flammen

Euskirchen - Rund 45 Feuerwehrleute haben bei Gluthitze um die 35 Grad in Euskirchen die Flammen von 10.000 Quadratmeter brennenden Getreidefeldern in Schach gehalten.

In Euskirchen haben rund 45 Feuerwehrleute einen Feldbrand gelöscht. © Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa

Nach rund zweieinhalb Stunden seien das Feuer und die letzten Glutnester gelöscht gewesen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr auf Anfrage.

Es habe sich um ein abgeerntetes Gersten- und ein Weizenfeld gehandelt.

Dank ausreichend Trinkwasser in den Einsatzfahrzeugen sei niemand bei den Löscharbeiten kollabiert.