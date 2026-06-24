Traktor brennt komplett aus - und hinterlässt Riesen-Schaden!

Elbenau - Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr zu einem Waldstück im Salzlandkreis alarmiert. Ein Traktor brannte!

Bei Schönebeck brannte am Mittag eine Forstmaschine aus. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schönebeck

Gegen 11.30 Uhr nutzte ein Mann die Forstmaschine für Mulch-Arbeiten in der Nähe der K 1296 zwischen Elbenau und Plötzky (Sachsen-Anhalt).

Plötzlich bemerkte er Flammen im Fahrzeugheck und versuchte noch, den Brand selbst zu löschen, was allerdings nicht gelang.

Er brachte sich in Sicherheit und rief die Feuerwehr.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Abend mitteilte, rückten die Kameraden mit neun Fahrzeugen an und gingen zügig gegen den Brand vor.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.