Flammen-Inferno und Explosionen im Norden: Retter machen gefährliche Entdeckung

Quickborn - In Quickborn (Kreis Pinneberg) ist am Dienstagabend ein Haus in Brand geraten. Mehrere Explosionen erschütterten das Gebiet.

In dem Gebäude entdeckten die Einsatzkräfte einen großen Gastank. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Gegen 21 Uhr wählten zahlreiche Anwohner den Notruf und meldeten einen Brand und mehrere Explosionen aus dem betroffenen Gebäude in der Hasloher Twiete, teilte die Feuerwehr mit.

Bei der Anfahrt ließ die weithin sichtbare Rauchwolke das Ausmaß des Feuers bereits erahnen. Die Retter forderten weitere Kräfte an.

Als die Kameraden eintrafen, stand das Einfamilienhaus in Holzbauweise bereits in Vollbrand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert und das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Retter allerdings einen 1000 Liter fassenden Gastank. Die besondere Gefahrenlage erforderte umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen.