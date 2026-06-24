Wohnhaus brennt lichterloh: Zwei Verletzte und Hubschrauber-Einsatz

Main-Kinzig-Kreis/Birstein - Mehrere Nachbarn lösten Alarm aus: Ein Wohnhaus stand in Flammen! Zwei Menschen wurden verletzt, das Gebäude ist laut Polizei unbewohnbar.

Verheerender Wohnhausbrand in Birstein: Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. © 5VISION.NEWS

Der Brand brach am frühen Dienstagabend in der Gemeinde Birstein im Main-Kinzig-Kreis aus, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Demnach rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr nach der Alarmierung gegen 18.30 Uhr in die Rhönstraße aus und begannen mit den Löscharbeiten.

Ein Mann hatte bei dem Wohnhausbrand Verbrennungen erlitten. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einer Anwohnerin wurde zudem eine Rauchvergiftung festgestellt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe liegende Klinik gebracht.

"Das Haus ist, so die aktuelle Einschätzung der Feuerwehr, derzeit nicht mehr bewohnbar", ergänzte ein Sprecher. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liege noch keine Einschätzung vor, hieß es weiter.