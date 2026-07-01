Verpuffung! Neue Erkenntnisse zum Tod von Seniorin (†65)
Freital - Neue Erkenntnisse zur Tragödie von Freital! Vor anderthalb Wochen ist eine Seniorin (†65) in ihrer verqualmten Wohnung verstorben. Die Polizei sieht den Vorfall mit Fahrlässigkeit begründet.
Auf TAG24-Nachfrage erklärte Sprecher Lukas Reumund (48): "Die Frau hat geraucht, während sie ihr Sauerstoffgerät benutzte. Dadurch kam es zu einer Verpuffung."
Eine Straftat schließe man aus. "Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", so der Sprecher weiter.
Retter hatten die 65-Jährige bewusstlos und mit schweren Brandverletzungen aufgefunden. Sämtliche Reanimationsversuche scheiterten.
Schon zum Tag des Einsatzes war vermutet worden, dass der Tod mit der Explosion eines medizinischen Beatmungsgeräts zusammenhängt.
Titelfoto: Roland Halkasch