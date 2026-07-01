Verpuffung! Neue Erkenntnisse zum Tod von Seniorin (†65)

Freital - Neue Erkenntnisse zur Tragödie von Freital ! Vor anderthalb Wochen ist eine Seniorin (†65) in ihrer verqualmten Wohnung verstorben . Die Polizei sieht den Vorfall mit Fahrlässigkeit begründet.

Der Tod einer Seniorin (†65) in Freital ist offenbar auf Fahrlässigkeit zurückzuführen. © Roland Halkasch

Auf TAG24-Nachfrage erklärte Sprecher Lukas Reumund (48): "Die Frau hat geraucht, während sie ihr Sauerstoffgerät benutzte. Dadurch kam es zu einer Verpuffung."

Eine Straftat schließe man aus. "Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", so der Sprecher weiter.

Retter hatten die 65-Jährige bewusstlos und mit schweren Brandverletzungen aufgefunden. Sämtliche Reanimationsversuche scheiterten.