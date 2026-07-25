15. Stock: Balkon von Hochhaus brennt - Bewohner evakuiert

Mannheim - Ein Hochhaus in Mannheim ist wegen eines Brandes evakuiert worden.

Die Feuerwehr musste einen Balkonbrand in einem Hochhaus in Mannheim bekämpfen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizei war in der Nacht gegen 1.45 Uhr auf der Collinistraße ein Balkon im 15. Stock in Brand geraten. Ein Mensch erlitt den Angaben zufolge eine leichte Rauchvergiftung und wurde in eine Klinik gebracht.

Einsatzkräfte informierten alle Bewohner und baten sie, das Gebäude zu verlassen. Wie viele Bewohner betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.