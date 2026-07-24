Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonnen stehen in Flammen
Döbeln - Gleich zweimal brannte es in der Nacht zum Freitag in Döbeln (Mittelsachsen). Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen beiden Taten.
Gegen 1.40 Uhr wurden den Einsatzkräften brennende Mülltonnen im Bernhard-Kretzschmar-Weg gemeldet.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Beamten zuerst vor Ort und konnten den Brand löschen.
Nur kurze Zeit später wurden die Einsatzkräfte in den nicht weit entfernten Bereich des Doblinawegs und der Straße der Jugend gerufen. Auch dort standen Mülltonnen in Flammen. Diese wurden von der Feuerwehr gelöscht.
Keine der Mülltonnen konnte gerettet werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entstand ein brandbedingter Gesamtschaden von schätzungsweise 2000 Euro.
Verletzt wurde bei den beiden Bränden niemand.
Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer dauern an
Wer hinter den Bränden steckt und wie das Feuer entfacht wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird derzeit noch geprüft.
Bereits im Frühling dieses Jahres kam es vermehrt zu Feuerwehreinsätzen aufgrund einer möglichen Brandserie. Anfang Mai konnten zwei Tatverdächtige geschnappt werden.
Keine zwei Wochen später wurden Mülltonnen mithilfe von Pyrotechnik angezündet. Seitdem scheint es wieder ruhiger geworden zu sein - bis zur vergangenen Nacht.
Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski