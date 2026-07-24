Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonnen stehen in Flammen

Döbeln - Gleich zweimal brannte es in der Nacht zum Freitag in Döbeln ( Mittelsachsen ). Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen beiden Taten.

Das erste Feuer löschte die Polizei. © EHL Media/Justin Kurowski

Gegen 1.40 Uhr wurden den Einsatzkräften brennende Mülltonnen im Bernhard-Kretzschmar-Weg gemeldet.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Beamten zuerst vor Ort und konnten den Brand löschen.

Nur kurze Zeit später wurden die Einsatzkräfte in den nicht weit entfernten Bereich des Doblinawegs und der Straße der Jugend gerufen. Auch dort standen Mülltonnen in Flammen. Diese wurden von der Feuerwehr gelöscht.

Keine der Mülltonnen konnte gerettet werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entstand ein brandbedingter Gesamtschaden von schätzungsweise 2000 Euro.

Verletzt wurde bei den beiden Bränden niemand.