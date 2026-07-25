Holzpaletten abgefackelt: Großer Brand auf Baumarkt-Gelände in Sachsen

Döbeln - Dunkler Rauch stieg in den Himmel, zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz: In Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) brannte es in der Nacht auf Samstag auf dem Gelände eines Baumarktes.

Großeinsatz der Feuerwehr in Döbeln: Auf dem Gelände des "toom"-Baumarktes brannten mehrere Holzpaletten. © EHL Media/Justin Kurowski

Gegen 2.40 Uhr eilten Feuerwehr und Polizei zum Gelände des "toom"-Baumarktes in die Richard-Köberlin-Straße. Dort waren laut Polizeiangaben Holzpaletten an der Außenwand Brand geraten.

Die Situation war dramatisch. "Das Feuer griff auf die Außenwand des Gebäudes über und konnte nur durch einen hohen Kräfteeinsatz der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und dadurch ein weiteres Ausbreiten auf das gesamte Objekt verhindert werden", so ein Polizeisprecher.

Insgesamt entstand ein gigantischer Brandschaden von 100.000 Euro! Verletzte gab es zum Glück nicht.