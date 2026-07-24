Fachwerkhaus angezündet: Löschwasser wird dem Gebäude zum Verhängnis
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Bleicherode - In Bleicherode (Landkreis Nordhausen) hat am Donnerstagabend ein Fachwerkhaus gebrannt.
Unbekannte hatten das leerstehende Gebäude in der Erzbergerstraße gegen 19 Uhr angezündet, wie die Polizei erklärte.
Die Feuerwehr konnte zwar einen Vollbrand verhindern, nichtsdestotrotz kann das Haus nach den Löscharbeiten nicht mehr betreten werden, hieß es.
Den Angaben nach habe das Löschwasser die Lehmwände sowie Decken instabil gemacht.
Laut Polizeiangaben entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen, teilten die Beamten mit.
Titelfoto: David Inderlied/dpa