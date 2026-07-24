Fachwerkhaus angezündet: Löschwasser wird dem Gebäude zum Verhängnis

Bleicherode - In Bleicherode (Landkreis Nordhausen) hat am Donnerstagabend ein Fachwerkhaus gebrannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Gebäude hat dennoch einen Schaden erlitten. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Unbekannte hatten das leerstehende Gebäude in der Erzbergerstraße gegen 19 Uhr angezündet, wie die Polizei erklärte.

Die Feuerwehr konnte zwar einen Vollbrand verhindern, nichtsdestotrotz kann das Haus nach den Löscharbeiten nicht mehr betreten werden, hieß es.

Den Angaben nach habe das Löschwasser die Lehmwände sowie Decken instabil gemacht.