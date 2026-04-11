150 Kinogäste evakuiert: Auto brennt in Tiefgarage

Sindelfingen – Ein brennendes Auto in der Tiefgarage eines des Stern-Centers hat zur Evakuierung von etwa 150 Menschen aus einem Kino auf der Mercedesstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) geführt.

Die Feuerwehr rückte am Abend in Sindelfingen aus. © SDMG / Dettenmeyer

Aufgrund des starken Rauches habe die Feuerwehr während einer Stunde nicht zum brennenden Fahrzeug vordringen können, teilte die Polizei mit.

Die automatische Sprinkleranlage der Tiefgarage habe den Brand jedoch löschen können.

Zeugen hatten den Angaben zufolge Flammen im Bereich der Fahrertür bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Gleichzeitig habe der Rauchmelder der Tiefgarage Alarm geschlagen.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.