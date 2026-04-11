150 Kinogäste evakuiert: Auto brennt in Tiefgarage

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein brennendes Auto in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums hat zur Evakuierung von etwa 150 Menschen aus einem Kino in Sindelfingen geführt.

Von Aaron Klein

Sindelfingen – Ein brennendes Auto in der Tiefgarage eines des Stern-Centers hat zur Evakuierung von etwa 150 Menschen aus einem Kino auf der Mercedesstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) geführt.

Die Feuerwehr rückte am Abend in Sindelfingen aus.
Die Feuerwehr rückte am Abend in Sindelfingen aus.  © SDMG / Dettenmeyer

Aufgrund des starken Rauches habe die Feuerwehr während einer Stunde nicht zum brennenden Fahrzeug vordringen können, teilte die Polizei mit.

Die automatische Sprinkleranlage der Tiefgarage habe den Brand jedoch löschen können. 

Zeugen hatten den Angaben zufolge Flammen im Bereich der Fahrertür bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Gleichzeitig habe der Rauchmelder der Tiefgarage Alarm geschlagen.

Fabrik brennt lichterloh: Mehr als 40 Menschen evakuiert
Feuerwehreinsätze Fabrik brennt lichterloh: Mehr als 40 Menschen evakuiert

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am betroffenen Auto auf etwa 8000 Euro. Die Schäden in der Tiefgarage werden auf 10.000 Euro geschätzt. Weitere Autos wurden nicht beschädigt.

Weshalb das Auto am Freitag brannte, ist bislang nicht bekannt.

Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: