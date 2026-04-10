Feuerdrama in der Börde: Aufmerksame Zeugin rettet Rentner das Leben

Niederndodeleben - In Niederndodeleben ( Landkreis Börde ) hat das couragierte Verhalten einer Zeugin am Donnerstagnachmittag einem 91-Jährigen womöglich das Leben gerettet.

Das Feuer beschädigt die Fassade eines angrenzenden Hauses. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Hohenwarsleben

Die 49-Jährige befuhr gegen 15.10 Uhr die Magdeburger Straße, als sie starke Rauchschwaden an einem Gebäude bemerkte.

Als die Frau sich dem Haus näherte, entdeckte sie, dass das Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Flammen stand, und alarmierte umgehend die Rettungsleitstelle, so eine Sprecherin des Polizeireviers Börde am Freitag.

Gemeinsam mit weiteren Nachbarn klingelte die 49-Jährige an der betroffenen Wohnungstür. Dort trafen sie auf den 91-jährigen Bewohner und halfen diesem aus der bereits vollkommen verrauchten Wohnung.

Die Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften waren mit insgesamt 40 Kameraden im Einsatz. Diese konnten jedoch nicht verhindern, dass das Nebengebäude vollständig abbrannte.

Auch die Fassade des nebenstehenden Hauses wurde durch die Flammen stark beschädigt. "Zur Löschung des Brandes haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Dach des Gebäudes teilweise abdecken müssen", hieß es weiter.