Fabrik brennt lichterloh: 50 Menschen evakuiert

Haldensleben - Feuer im Landkreis Börde: Seit dem Samstagmorgen brennt ein Fabrikgebäude lichterloh.

Die Feuerwehr kämpfte in der Börde gegen einen Fabrikbrand. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Seit 5 Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Einsatz in der Neuhaldensleber Straße in Haldensleben (Sachsen-Anhalt). Dort hatte am frühen Samstagmorgen ein altes Fabrikgebäude Feuer gefangen.

Demnach standen mehrere Gebäudeteile in Flammen. Da die brennende Fabrik direkt an Wohnhäuser grenzt, wurden insgesamt 50 Anwohner evakuiert.

Derzeit ist noch unklar, wann die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Verletzt wurde aber niemand. Die Bevölkerung wurde über die Warn-App "Nina" informiert.

Der Komplex brannte lichterloh, inzwischen konnten die Flammen zumindest unter Kontrolle gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Mehr als 100 Kameraden der umliegenden Feuerwehren kämpften am Morgen gegen die Flammen. Für die Löscharbeiten wurde der Brandort großräumig abgesperrt.

Derzeit ist die Neuhaldensleber Straße im Bereich Ortausgang Richtung Ackendorf und im Bereich Kreisverkehr Richtung Haldensleben gesperrt. Auch die Wedringer Straße ist dicht.