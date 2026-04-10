Schwarzer Rauch löst Alarm aus: Werkstatt nach Brand komplett zerstört

Fürth - Am Freitagmittag kam es in einer Autolackiererei in der Fürther Südstadt zu einem Vollbrand. Eine Person wurde durch das Feuer verletzt.

Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. © NEWS5 / Lars Haubner

Laut Polizei kam es in der Werkstatt in der Flößaustraße gegen 12.20 Uhr zu einer Verpuffung, die das Feuer auslöste.

Dichter, schwarzer Rauch zog zudem über das Gebiet und war weithin sichtbar. Wegen der massiven Rauchentwicklung schlugen die Behörden Alarm und warnten die Bevölkerung umgehend über die gängigen Warn-Apps.

Als die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Fürth am Einsatzort eintrafen, stand die Werkstatt bereits lichterloh in Flammen. Sofort rückten zahlreiche Kräfte der Feuerwehr an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen.

Ein 30-Jähriger befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Gebäude. Er erlitt Brandverletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden mussten.

Besonders gefährlich: Im Inneren der Werkstatt lagerten mehrere Gasflaschen, die jederzeit hätten explodieren können. Unter Hochdruck brachten die Einsatzkräfte die gefährlichen Behälter ins Freie. Doch die enorme Hitze hatte bereits Folgen – eine der Gasflaschen hatte durch das Feuer schon abgeblasen.