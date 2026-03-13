160 Feuerwehrleute bei Großbrand in Zimmerei im Einsatz: Lagerhalle eingestürzt

Betten - Großeinsatz für die Feuerwehr im Raum Betten (Landkreis Elbe-Elster) in Brandenburg . Bis zu 160 Einsatzkräfte kämpften in der Nacht zu Freitag gegen einen Vollbrand in einer örtlichen Zimmerei. Zwei Lagerhallen sind ausgebrannt.

Bis zu 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz © 7aktuell.de

Eine der beiden Hallen stürzte bei den Löscharbeiten ein, hieß es von der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.



Die Feuerwehr war seit den Abendstunden mit einem Großaufgebot von zwischenzeitlich 160 Einsatzkräften vor Ort.

Weil in der Halle viel Holz gelagert wurde, breiteten sich die Flammen demnach schnell aus. Noch immer brennt es laut Feuerwehr im Dach der zweiten Lagerhalle.

Ein Übergriff des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte demnach jedoch verhindert werden.