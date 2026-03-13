 1.058

160 Feuerwehrleute bei Großbrand in Zimmerei im Einsatz: Lagerhalle eingestürzt

In Betten (Landkreis Elbe-Elster) sind zwei Lagerhallen einer Zimmerei ausgebrannt. Eine der beiden Hallen stürzte bei den Löscharbeiten ein.

Von Hannes Rücker

Betten - Großeinsatz für die Feuerwehr im Raum Betten (Landkreis Elbe-Elster) in Brandenburg. Bis zu 160 Einsatzkräfte kämpften in der Nacht zu Freitag gegen einen Vollbrand in einer örtlichen Zimmerei. Zwei Lagerhallen sind ausgebrannt.

Bis zu 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz
Bis zu 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz  © 7aktuell.de

Eine der beiden Hallen stürzte bei den Löscharbeiten ein, hieß es von der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war seit den Abendstunden mit einem Großaufgebot von zwischenzeitlich 160 Einsatzkräften vor Ort.

Weil in der Halle viel Holz gelagert wurde, breiteten sich die Flammen demnach schnell aus. Noch immer brennt es laut Feuerwehr im Dach der zweiten Lagerhalle.

Schuppen steht lichterloh in Flammen: Schwarze Rauchwolke zieht über Ort hinweg
Feuerwehreinsätze Schuppen steht lichterloh in Flammen: Schwarze Rauchwolke zieht über Ort hinweg

Ein Übergriff des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte demnach jedoch verhindert werden.

Eine der Lagerhallen stürzte ein.
Eine der Lagerhallen stürzte ein.  © 7aktuell.de

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten laut der Polizei sechs Anwohner ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen. Auch die angrenzende B96 wurde in der Nacht wegen des Rauchs kurzzeitig gesperrt. Zur Brandursache gab es noch keine Informationen.

Titelfoto: 7aktuell.de

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: