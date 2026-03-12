Schuppen steht lichterloh in Flammen: Schwarze Rauchwolke zieht über Ort hinweg

Herrnhut - Dieser Schuppen brannte lichterloh: Im Herrnhuter Ortsteil Rennersdorf in der Oberlausitz hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun.

Der Werkzeugschuppen brannte nahezu vollständig aus. © xcitepress

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Brand am Donnerstagnachmittag gegen 16.55 Uhr in Rennersdorf.

Auf einem Grundstück stand ein Geräteschuppen plötzlich in Flammen. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt aus.

Ein Anwohner versuchte noch selbst, das Feuer zu löschen, dies blieb jedoch erfolglos.

Innerhalb kurzer Zeit breiteten sich die Flammen weiter aus, sodass der Schuppen schließlich in Vollbrand stand.

Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr rückten zum Einsatzort aus und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und den Brand löschen.

Während des Feuers zog eine weithin sichtbare schwarze Rauchwolke über den Ort hinweg.

Der Bewohner erlitt keine augenscheinlichen Verletzungen, wurde aber zur Kontrolle in ein Klinikum gebracht.