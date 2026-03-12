Defektes Quad löst Feuer aus: Millionenschaden nach Scheunenbrand

Aldersbach - Ein Scheunenbrand in Niederbayern hat am Mittwoch einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Ein Defekt an einem Quad hatte das Feuer in Aldersbach (Landkreis Passau) ausgelöst, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr kümmerte sich um den Brand. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Gegen 15 Uhr wurde die Polizei von der integrierten Leitstelle über einen Brand in Aldersbach informiert.

Eine Maschinenhalle und eine Scheune brannten dabei nieder. Die Löscharbeiten dauerten am Mittwoch bis etwa 20 Uhr an. Über Nacht stellte die Feuerwehr eine Brandwache.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. In der Scheune lagerten landwirtschaftliche Maschinen. Zudem habe das Gebäude selbst einen hohen Wert gehabt, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf einen Wert im niedrigen siebenstelligen Bereich.