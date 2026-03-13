Feueralarm in Mittelfranken: Wohnhaus steht in Flammen
Weißenburg - Im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist am Freitag ein Wohnhaus in Brand geraten.
Laut offiziellen Meldungen wurde ein Bewohner des Gebäudes vom Rettungsdienst behandelt. Allerdings gibt es keine bestätigten Angaben zur Schwere und Art der Verletzungen.
Wie der Mediendienst "Vifogra" von vor Ort berichtet, soll der Mann ein Feuer in einem Holzofen geschürt haben.
Kurz darauf hätte er zuerst die Rauchentwicklung und schließlich das Feuer bemerkt, berichten die Pressevertreter ihre ersten Erkenntnisse.
Unklar sei jedoch zum aktuellen Stand noch, ob der Holzofen wirklich die Brandursache ist.
Die Feuerwehr war am Vormittag noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Laut bisherigen Informationen von Vifogra habe sich der Bewohner selbst retten können und sei nur leicht verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: vifogra / Ralph Goppelt