18-stündiger Einsatz: Flammen-Inferno in Lagerhalle, Lämmer gerettet

Lutherstadt Wittenberg - Eine bis unters Dach mit Stroh beladene Lagerhalle ist im Wittenberger Ortsteil Seegrehna ( Sachsen-Anhalt ) in Vollbrand geraten und abgerissen worden. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Diese Scheune geriet in Vollbrand. © Facebook/Feuerwehren der Stadt Kemberg

Nach Polizeiangaben geriet die Scheune am Freitagabend gegen 23.10 Uhr in Brand. "Beim Eintreffen am Ort stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand", so Polizeisprecher Jan Stumpp.

60 Kameraden umliegender Feuerwehren, das THW und private Firmen waren stundenlang damit beschäftigt, das teilweise schon brennende Stroh und Heu aus dem Gebäude zu holen sowie dieses abzulöschen. Wie Fotos zeigen, wurden offensichtlich auch einige Lämmer in Sicherheit gebracht.

Durch die Flammen stürzten Teile des Dachs ein, auf dem eine Photovoltaikanlage verbaut war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.

Bis zum späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr lief der Einsatz.