20.000 Quadratmeter Fläche bei Rheinstetten in Brand: Landwirte helfen bei Löscheinsatz

Rheinstetten - In Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) sind am Dienstagabend etwa 20.000 Quadratmeter eines Feldes abgebrannt.

Die Feuerwehr waren auf der landwirtschaftlichen Fläche bei Karlsruhe im Einsatz. © Melanie Keul / EinsatzReport24

Demnach griff das Feuer von einer angrenzenden Straße wegen des starken Windes auf die Fläche über.

Wie das Feuer dort entstanden war, sei noch unklar. Da die Fläche schon abgeerntet war, entstand kein Ernteschaden, hieß es.

Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr, indem sie einen Sicherheitsstreifen um die Fläche zogen.