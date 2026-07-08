Flächenbrand in Region Stuttgart: Verdächtige (39) in Psychiatrie eingeliefert

Schorndorf - Ein Brand auf einem Gartengrundstück in Schorndorf hat am Dienstagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Polizei geht ersten Hinweisen auf eine fahrlässige Brandstiftung nach.

Das Feuer breitete sich auf einem Gartengrundstück im Stadtteil Schornbach aus. © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 15.25 Uhr in der Talauenstraße aus. Erst stand eine Grasfläche von etwa 40 mal 100 Metern in Flammen. Im weiteren Verlauf breitete sich der Brand aus und zog die Terrasse einer Gartenhütte, die Hütte selbst sowie einen angrenzenden Baum in Mitleidenschaft.

Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro.

Noch während des Einsatzes ergaben sich vor Ort Hinweise auf die mögliche Brandursache. Ins Visier der Ermittler rückte eine 39-jährige Frau, die sich auf dem Gartengrundstück aufgehalten hatte. Es besteht der Verdacht, dass sie das Feuer verursacht haben könnte.